Dopo la mezzanotte accade l'impensabile alla prima serata del Festival di Sanremo 2023. Blanco, invitato per presentare il suo nuovo singolo "L'isola delle rose", si è fermato durante l'esibizione e ha distrutto le rose sul palco dell'Ariston. Subito è entrato Amadeus che ha chiesto spiegazioni al suo ospite. Il giovane cantante ha ammesso di aver reagito così per rabbia perché non sentiva l'audio e non riusciva a cantare. Ha poi chiesto scusa ma in teatro i fischi e i bu si sono sprecati.