Bufera in Rai, scoppia il caso Instagram a Sanremo: chiesti i contratti di Chiara Ferragni e Fedez

SANREMO - Chiara Ferragni e Fedez sono ancora al centro dell'attenzione dei media. Oltre che per la loro crisi personale , dopo il bacio con Rosa Chemical e la totale assenza di foto sui social insieme, la coppia è finita sotto i riflettori per quanto successo a Sanremo . A far discutere stavolta è lo scoppio di un caso Instagram , mai così presente in un'edizione del Festival . Il Cda della Rai sta infatti indagando ed ha richiesto di visionare i contratti di Fedez e Chiara Ferragni sui loro diritti di immagine .

Il Cda Rai indaga su Fedez e Chiara Ferragni

Il Cda indaga su una possibile pubblicità occulta. Sul palco dell’Ariston si è infatti raggiunta una grande visibilità per profili social, con il caso di Amadeus che ha visto nascere al Festival un profilo da 1,8 milioni di follower in cinque giorni. Non c'è alcun accordo commerciale con la piattaforma e si parla, dunque, di pubblicità occulta. Si indaga anche sulla troupe Amazon-Banijay che ha seguito la coppia per le riprese di The Ferragnez, la serie sulla vita di Fedez e Chiara Ferragni. Ancora una questione sui diritti di immagine, che i due avrebbero ceduto parzialmente, non presentandosi in nessuna occasione al DietroFestival. La situazione è complicata e, unita alla crisi dopo Sanremo, ha portato alla decisione di fermare le riprese della serie.