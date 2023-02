Fedez e il dettaglio sul bacio a Rosa Chemical: spunta una foto clamorosa

Non si parla d'altro da quando Rosa Chemical ha baciato Fedez sul palco dell'Ariston a Sanremo. Più della sua "Made in Italy", Manuel Franco Rocati - questo il vero nome dell'artista - è diventato argomento di discussione e dibattito sul web e non solo, affollando anche i talk show televisivi e radiofonici. E adesso spunta un nuovo dettaglio: il settimanale "Chi" ha pubblicato la foto di un vecchio bacio tra i due, risalente al 2015, che si scambiarono prima che Fedez conoscesse la Ferragni, la quale ora sembra in crisi con suo marito. Dunque esisteva già un precedente e quello dell'Ariston è stato semplicemente il bis in eurovisione.