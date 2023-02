Blanco e le rose di Sanremo, Fiorello: "È colpa di Amadeus"

Blanco: l'appello di Fiorello ad Amadeus

Fiorello ha così rivolto un appello al direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023: "Amadeus adesso aiuta questo povero ragazzo, e costituisciti parte civile". Subito dopo Fiorello ha fatto sapere mostrando la foto di Biggio in tutù che balla in via Asiago: ''Se dobbiamo condannare Rosa Chemical e Fedez per un bacio in pubblico, anche se in pubblico non era perché erano in teatro, allora che dobbiamo dire di questa immagine non è anche questo un atto osceno in luogo pubblico?''. Alla fine Fiorello per difendere e smorzare le tante polemiche che ancora continuano a investire il Festival ha precisato: ''Vi auguro un Sanremo scialbo''.