Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo, i clamorosi retroscena: "Ti prego, non farmi questo"

Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo, tutta la verità

Durante l'episodio si vede la settimana sanremese di Chiara Ferragni, prima agitata, poi felice e, infine, distrutta dopo la lite con il marito. "Non sono un facilitatore di serenità, l'unico che può fare disastri sono io", l'aveva avvertita Fedez. E, stando al racconto di Chiara, così è stato. "Non ero lucido, devo elaborare delle cose che mi sono successe", ammette lui in lacrime. Lei replica: "Sono delusa" mentre le telecamere svelano la lite sul palco e soprattutto quanto accaduto dopo in camerino. Chiara che brinda con la famiglia al completo alla fine di Sanremo, Fedez che arriva a dirle: "Me ne vado". Lei lo implora di restare: "Ti prego, non farmi questo". Ma lui non sente ragioni: "Voglio solo andare via". Poi, a mente fredda, l'ammissione: "Ti ho rovinato uno dei momenti più importanti della carriera".