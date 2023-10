Clamoroso Fedez: "Io a Sanremo al posto di Amadeus": ma c'è una sorpresa

Fedez a Sanremo al posto di Amadeus

Al contrario di Amadeus, che negli ultimi anni ha ricoperto a Sanremo il duplice ruolo di direttore musicale e conduttore, Fedez non ha alcuna intenzione di condurre la nota kermesse musicale. "Chi presenterà? Questo non posso dirlo, ma sarà una donna", ha anticipato il 34enne.

Il commento di Fiorello

"Che Fedez faccia il direttore musicale dopo Amadeus ci sta. Ha un gusto musicale incredibile, mi piace", ha commentato Fiorello, che è stato protagonista sul palco dell'Ariston nel 2020 e nel 2021. Tutto bello, tutto giusto, ma c'è una sorpresa: a parlare in diretta al telefono con Fiorello non era il vero Fedez.

Fiorello, lo scherzo a Fedez e la smentita

Fedez, infatti, sui suoi social ha smentito: "Amici giornalisti, non ero io. Potete cortesemente pubblicare la smentita che mia nonna è convinta che sarò il nuovo Amadeus e non mi dorme più la notte?". E, ancora: "Mi sono appena svegliato e sono su tutti i giornali. Ma che roba assurda è? Sembravo io, davvero... Quel Pir... di Fiorello ha fatto finta che io fossi al telefono, ma era un tipo che parla come me. In più l'ad di Rai ha fatto finta di stare al gioco, ma come è possibile?". Fedez ha anche pubblicato un audio di Fiorello in cui lo prende in giro per lo scherzo.