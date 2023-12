Jalisse ancora fuori da Sanremo: arriva il messaggio social che scatena i fan

Per la 27esima volta i Jalisse non saranno a Sanremo. Anche per la nuova edizione 2024 del Festival il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha rievuto l'ennesimo rifiuto e non prenderà parte alla kermesse canora. Amadeus ha scelto così, proseguendo sulla vecchia scia e scatenando i commenti sui social, dove anche i Jalisse stessi hanno espresso il loro punto di vista.