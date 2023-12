"Sanremo 2024, Amadeus ha bocciato Morgan": l'indiscrezione

Ci sarebbe anche Morgan nella lista dei cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2024. "Marco Castoldi ha presentato un brano per partecipare al Festival ma Amadeus lo ha bocciato", spiffera Dagospia, aggiungendo che l'artista sarebbe piuttosto arrabbiato per questa scelta del direttore artistico della kermesse musicale. L'ultima volta di Morgan sul palco dell'Ariston è stata nel 2020, quando ha partecipato in gara con Bugo.

Chi sono i cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2024

Non solo Morgan: è lungo l'elenco dei big rimasti fuori dalla lista annunciata da Amadeus al Tg1. Tra questi: Arisa, Michele Bravi, Jalisse, Al Bano, Marcella Bella, Patty Pravo, Fabrizio Moro, Bresh, Ermal Meta, Zero Assoluto, Alexia, Malika Ayane, Francesco Gabbani. Al momento Marco Castoldi non ha ancora commentato l'ultima indiscrezione sul suo conto, ma nelle prossime ore potrebbe intervenire per dire la sua.