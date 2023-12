Clamoroso al Festival di Sanremo 2024: chiesta l'esclusione di La Sad. Il precedente di Morgan

Sanremo 2024, perché è stata chiesta l'esclusione de La Sad

Il Codacons ha chiesto un’immediata marcia indietro di Amadeus, altrimenti farà partire una denuncia per la presenza de La Sad a Sanremo. Il motivo? I testi delle canzoni del gruppo sono giudicati volgari e offensivi. "Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani (‘Ma tu sei peggio della coca, sei una tr***, e ti sc**** solo per strapparti il cuore’, per citarne due tra tanti) offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia", si legge in una nota.

Sanremo 2024: chi sono i La Sad

Nato nel 2020 dall’incontro tra Theo, Plant e Fiks, il gruppo La Sad è caratterizzato da sonorità e un immaginario che si può definire punk in chiave moderna. I tre si sono uniti grazie alla passione per la musica e nelle loro canzoni si parla principalmente di depressione e relazioni sentimentali.

Il precedente di Morgan

Per l’intervista in cui confessava l’uso di droghe, nel 2010 Morgan venne escluso dalla gara. I componenti della band La Sad recentemente hanno affermato: “Non bisogna demonizzare la droga. Se ogni tanto la usi per divertirti con gli amici o perché in quel momento ne senti l'esigenza ci sta”.