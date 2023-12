Sanremo 2024, è polemica su La Sad: Amadeus costretto a intervenire

Festival di Sanremo 2024: La Sad resta in gara

"Sono andato a vedere sul vocabolario la parola pregiudizio: ‘opinione preconcetta capace di far assumere atteggiamenti ingiusti’ - ha detto il presentatore in un video diffuso sui social network- Ecco perché io non amo le persone che hanno un pregiudizio verso qualcuno o qualcosa. Prima si ascolta la canzone, si legge il libro, si guarda il film o un programma televisivo e poi si esprime un parere o si giudica. Non prima. È sbagliato avere un pregiudizio".

Codacons: "Su La Sad nessun pregiudizio"

Pronta la controreplica del Codacons: "Nessun pregiudizio, non può non definirsi ipocrisia l'atteggiamento di chi a parole si schiera contro la violenza sulle donne, ma poi coi fatti premia invitandoli a Sanremo artisti i cui brani contengono frasi umilianti e offensive verso le donne, e testi che possono rappresentare una incitazione alla violenza".

Sanremo 2024: chi sono i La Sad

Nato nel 2020 dall’incontro tra Theo, Plant e Fiks, il gruppo La Sad è caratterizzato da sonorità e un immaginario che si può definire punk in chiave moderna. I tre si sono uniti grazie alla passione per la musica e nelle loro canzoni si parla principalmente di depressione e relazioni sentimentali.