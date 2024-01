Russell Crowe ospite a Sanremo: il messaggio in diretta a Fiorello e Amadeus

ROMA - Il Gladiatore a Sanremo. L’annuncio arriva direttamente da Amadeus in diretta da Fiorello su Viva Rai2!: “Verrà a suonare, sapete che è molto amato nel mondo per il blues. Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l'8 è in onda su Rai1". "E tutto a sue spese", gli ha fatto eco Fiorello. Crowe, in un videomassaggio mandato in onda durante la trasmissione, ha scherzato: “Ciao Amadeus, ciao Fiore, sono felicissimo dell'invito al Festival, non vedo l'ora di raggiungervi. Ho scoperto di essere di origini italiane, di Ascoli Piceno, c'è un legame di sangue. Ciao Italia, al mio segnale scatenate l'inferno”.