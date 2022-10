Russell Crowe, il "Gladiatore" tifa Lazio: "Discorso chiuso"

ROMA - Russell Crowe tifa Lazio, discorso chiuso. In occasione della conferenza stampa di presentazione del suo film "The Poker Face" alla Festa del Cinema di Roma, il "Gladiatore" ha voluto mettere un punto sul dibattito che spesso divide la Capitale: Russell Crowe è della Lazio o della Roma? La riposta l'ha data direttamente l'attore: "Ho sempre apprezzato la generosità dei tifosi della Roma, la loro amicizia, l’amore che mi mostrano quando mi incontrano per strada, ma… il Colosseo è nel Lazio, e qui finisce la conversazione". Poco tempo fa Crowe ha girato un brevissimo video dove si lasciava andare ad un "Forza Lazio", clip pubblicata sui social dallo stesso club biancoceleste. Le parole alla Festa del Cinema, adesso, tolgono ogni dubbio sulla fede calcistica dell'attore.