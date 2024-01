Pierpaolo Pretelli a Sanremo 2024: ecco cosa farà

Pierpaolo Pretelli al Festival di Sanremo 2024. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è pronto a sbarcare nella città dei fiori per ricoprire un ruolo inedito. L'ex Velino di Striscia la notizia è stato scelto da Alberto Matano come inviato de La vita in diretta durante la settimana sanremese. "Posso dire ufficialmente che, accanto alla squadra straordinaria di inviati, formata da Raffaella Longobardi, Barbara Di Palma, Luca Forlani, Giuseppe Di Tommaso e la nostra immensa Giovanna Civitillo, quest’anno, per La Vita in diretta, da Sanremo, ci sarà anche Pierpaolo Pretelli. Ne vedremo delle belle. Non vediamo l’ora di vederti in azione", ha fatto sapere il giornalista, che da tempo può contare su Pretelli come ospite fisso del suo programma pomeridiano.