Giulia Salemi e Pretelli confermano la crisi: "Stiamo riflettendo"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno confermato la crisi di coppia di cui tanto si è parlato nell'ultimo periodo. "Le voci sono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto. Poi è chiaro che, se queste cose vengono riportate per sbaglio a chi di mestiere vive di news, diventano di tutti", hanno spiegato al settimanale Chi commentando i gossip sul loro conto. Non è la prima volta che i Prelemi attraversano un periodo del genere: lo scorso inverno c'è stato un allontanamento tra i due dovuto ai rispettivi impegni di lavoro.