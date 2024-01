Fiorello, messaggio a Sinner: “A Sanremo ci andrai, ti capisco, Amadeus non ti molla”

Sinner a Sanremo ? Se lo stanno chiedendo tutti in queste ore. Fiorello è sicuro che alla fine Jannik cederà al pressing asfissiante di Amadeus, che gli ha già rivolto un invito pubblico con un messaggio sui suoi social andato in onda anche al Tg1. “Io so già che quando Sinner andrà al Quirinale - ha scherzato Fiorello a VivaRai2 - a un certo, punto, sotto la divisa di un corazziere verrà fuori Amadeus per convincerlo a venire a Sanremo".

Fiorello avverte Sinner

Fiorello poi si rivolge direttamente al campione degli Australian Open, mettendolo in guardia. “Jannik, io posso capire quello che ti sta succedendo, Amadeus ti ha puntato e non ti mollerà fino a quando non dirai di sì. So cosa si prova quando fa così. Sinner io so che tu sarai a Sanremo, andrà così, sarai lì in Val Pusteria e mentre mangiate canederli vedrete uno che arriva dalle nevi, è Amadeus che ti convince a venire a Sanremo". Intanto ieri è arrivata la notizia che Sinner salterà il torneo di Marsiglia, in programma dal 5 all'11 febbraio: un indizio?