"A Sanremo anche i Jalisse dopo 27 anni di rifiuti: ecco cosa faranno"

Sorpresa al Festival di Sanremo 2024 . Stando ad un'indiscrezione di Davide Maggio, alla prossima edizione della kermesse musicale ci saranno anche i Jalisse , il duo musicale che dopo la vittoria nel 1997 con Fiumi di parole non è riuscito più a tornare sul palco dell'Ariston. Anno dopo anno le proposte di Alessandra Drusian e il marito Fabio Ricci sono state bocciate dalla direzione artistica dell'evento.

Cosa faranno i Jalisse al Festival di Sanremo 2024

"Siamo in grado di anticiparvi che Fiorello starebbe cercando di coinvolgere i Jalisse nella finale di sabato 10 febbraio, - si legge sul blog - serata che vedrà lo showman co-conduttore del Festival accanto ad Amadeus. Cosa non è ancora dato sapere; certo è che saranno fiumi di parole sul loro possibile ritorno". Per ora nessun commento dai diretti interessati.