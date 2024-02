FantaSanremo 2024: come partecipare, come funziona, regolamento e lista punti

Come funziona il FantaSanremo: cosa fare per partecipare

Ci si deve iscrivere entro le 23.59 del 5 febbraio sul sito www.fantasanremo.com (o sull'App, grande novità di quest'anno). Ogni partecipante deve scegliere cinque dei 30 cantanti in gara a Sanremo 2024 (si possono avere fino a cinque squadre). In base ai punti realizzati da ciascuna formazione (sommando il punteggio degli artisti che la compongono) verrà stilata e pubblicata sul sito la classifica che decreterà il primo classificato. Ogni cantante in gara ha un valore espresso in "Baudi", una moneta virtuale chiamata così in omaggio di Pippo Baudo, uno dei conduttori che ha segnato la storia di Sanremo.

Ogni squadra ha a disposizione 100 Baudi. I cantanti che costano di più sono: Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, Emma (23 baudi). Quelli che costano di meno sono invece: Santi Francesi, Clara, bnkr44 (16 baudi). Per ogni squadra bisognerà eleggere un capitano, scelta molto importante perché i suoi bonus e malus, nell'ultima puntata, verranno raddoppiati. Quando si crea una squadra si sceglie un nome e, se si vuole, una foto.

Il regolamento del FantaSanremo: le leghe

Fatta la squadra - o le squadre - bisogna decidere con chi giocare. Si può partecipare a leghe pubbliche (ce ne sono alcune che arrivano a oltre 100mila iscritti) oppure crearne di personali (tra amici, parenti e/o colleghi). Ogni utente può creare fino a cinque leghe diverse. Questi saranno i "campionati" dove ciascuna squadra combatterà per la vittoria. Ogni squadra che viene creata può partecipare a più leghe. Decisivi poi i bonus e malus...