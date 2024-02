Quando inizia Sanremo 2024: tutte le date delle serate e le novità

Puntuale come ogni anno, torna in tv il Festival di Sanremo, l'evento musicale più importante in Italia. La 74esima edizione della kermesse è guidata per il quinto anno consecutivo da Amadeus nel duplice ruolo di conduttore e direttore artistico. Sanremo 2024 si terrà al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1, in radio su Radio2 e in streaming su RaiPlay. Anche quest'anno torna il PrimaFestival, già da domenica 4 febbraio, alle 20.30, subito dopo il Tg1. Paola & Chiara sono le conduttrici mentre i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras sono gli inviati speciali.