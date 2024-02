Alba Parietti dopo 32 anni non sarà presente al Festival di Sanremo 2024

Perché Alba Parietti non è al Festival di Sanremo 2024

Alba Parietti non ha svelato il motivo per cui non sarà presente a Sanremo 2024. Nel suo lungo post Instagram ha però aggiunto: "Sanremo fa parte da 32 anni della mia vita, delle mie emozioni della storia della TV e mi fa piacere che le persone, gli spettatori i giornalisti associno la mia figura a questa manifestazione che amo. In bocca al lupo ad Amadeus e Rai 1. Vi seguiremo se pure quest’anno per la prima volta da distante, ma sempre vicina con il cuore. Perché Sanremo è Sanremo".