Amadeus e Fiorello con la maglia di Thuram: la sorpresa da Sanremo

ROMA - Sanremo importantissimo, ma pure l’Inter. Amadeus e Fiorello in collegamento da Sanremo dove stanno preparando il Festival, mostrano in diretta a 'Che tempo che fa' su Nove la maglia di Thuram. I due, tifosissimi nerazzurri, raccontano queste ore frenetiche e pensano anche al match che la squadra di Inzaghi gioca contro la Juve. Con la maglia del francese spunta pure una sciarpa nerazzurra (appoggiata sulla sedia). “Sei rilassato Rosario?”, chiede Fazio da studio. E Fiorello risponde: “Sì, però i vertici Rai mi hanno detto che non posso fare tanto…”.Poi sulla casacca dell’Inter risponde Fiore: “Amadeus non lascia niente al caso, prima di fare televisione decide tutto. E ha detto ‘metto qui la maglia…’".