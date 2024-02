Festival di Sanremo 2024: regolamento e ultime novità

Il regolamento di Sanremo 2024: giurie, votazioni e classifiche

Tre le giurie di Sanremo 2024: Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. Durante la prima serata in onda martedì 6 febbraio le 30 canzoni in gara verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 10 posizioni in classifica. Rispetto al passato, dunque, non verrà più mostrata la classifica integrale. Nel corso della seconda e della terza serata le quindi canzoni in gara saranno invece votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in serata avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. In queste serate verrà comunicata la classifica delle prime 5 posizioni. E poi ancora...