Totti e Noemi a Nizza: Sanremo in vista? Come stanno le cose

Francesco Totti a Sanremo? Se ne è parlato tanto nei giorni scorsi e se ne riparla in queste ore perché lo storico capitano della Roma, insieme alla compagna Noemi e ad alcuni amici, è stato avvistato in Costa Azzurra, tra Nizza e Montecarlo. Al momento la presenza di Francesco all'Ariston non è prevista e sembra sia andato a Montecarlo solo per qualche giorno di vacanza. Poi se ci sarà qualche sorpresa magari lo svelerà Amadeus.