Sanremo conferenza Amadeus diretta, segui LIVE

Sanremo, ci siamo. Inizia domani il Festival, almeno in tv su Rai Uno, ma di fatto inizia oggi. Stamattina Amadeus, Fiorello e Alessia Marcuzzi sono stati in diretta a Viva Rai Due, adesso il conduttore e direttore artistico presenta la kermesse nella prima conferenza stampa , in programma alle 12.30 . Segui la cronaca minuto per minuto.

14:04

Amadeus e Fiorello tra Sinner, Sanremo e Olimpiadi

Fiorello scherza: "Sabato avremo come ospite la pista da bob". Amadeus: "Si parlerà però di Olimpiadi". Su Sinner, Fiorello dice: "Ci siamo sentiti via messaggio, ma non abbiamo parlato di Sanremo, solo del mio dritto e del mio rovescio". Sull'Inter: "Quando vince - dice Amadeus - sono felice". Fiorello aggiunge: "Ieri da Fazio vedeva l'Inter, neanche sentiva le domande"

13:53

Fiorello: "Senza polemiche sabato facciamo intervenire il Codacons"

Fiorello scherza: "Per ora è tutto tranquillo, senza polemiche sabato facciamo intervenire il Codacons"

13:50

Nessuna presenza istituzionale e nessun monologo

"Non è prevista alcuna presenza istituzionale quest'anno e non ci saranno monologhi"

13:47

Amadeus ci sarà anche l'anno prossimo? La risposta

Amadeus, a domanda precisa, scherza: "Non si sente bene l'audio". Poi si fa serio: "Penso che cinque anni siano sufficienti per chiudere con una festa che spero bellissima. Ma ero e resto innamorato del Festival"

13:43

Amadeus e i giovani a Sanremo

"Ho portato tanti giovani, è chiaro che bisogna fare una scelta, ma i giovani sono stati e sono tanto tanti presenti a Sanremo"

13:39

Il Festival, la politica e l'intervista da Fazio: Amadeus risponde

"Non ho mai ricevuto telefonate dell'ad per chiedermi chi ci sarebbe stato. I miei festival non sono mai stati schierati, mi hanno attaccato sia la destra che la sinistra, più libero di così. Fazio? Mi ha chiamato, mi ha chiesto di esserci, ho chiesto a Roberto Sergio di poter andare e lui mi ha detto di sì"

13:38

Amadeus e Fiorello show tra presenze femminili e trattori

"Sarebbe bene che arrivassero i trattori", dice Fiorello. Che aggiunge: "Con Al Bano in testa". Amadeus: "Io li faccio salire sul palco. Non è vero che abbiamo già un accordo, la loro è una protesta sacrosanta ma nessuno mi ha contattato". Sulla presenza femminile (molto importante ai Grammy) Amadeus dice: "Nella top Five potrebbero esserci donne. Sono curioso di vedere il voto del pubblico"

13:29

Incursione a sorpresa di Fiorello

Incursione a sorpresa di Fiorello che si siede accanto ad Amadeus: "Non ci aspettavamo tutta quella gente stamattina a Viva Rai Due. Sono rimasto stupito, davvero"

13:24

Le radio che votano ma hanno rapporti con gli artisti: la risposta di Amadeus

"Le radio sono tantissime, eventuali collaborazioni tra radio e artisti ci possono stare. Rtl ha deciso di non votare, l'invito era facoltativo. La composizione delle radio sarà libera da ogni eventuale vincolo"

13:23

Sanremo e l'importanza di Viva Rai Due con Fiorello

Il direttore dell'intrattenimento Marcello Ciannamea ricorda l'importanza del programma di Fiorello Viva Rai Due che, sostanzialmente, andrà a seguire il Festival senza soluzione di continuità: "Poi, scherza, sull'orario vedremo"

13:17

Amadeus e la sua introduzione, poi le domande

Amadeus fa una breve introduzione, ringrazia chi lo ha aiutato con la mia "idea visionaria quasi del Festival". Tra poco, dopo un'ora di conferenza, si passerà alle domande

13:11

Classifica, Amadeus al termine di ogni serata darà la Top Five

Amadeus darà solo la Top Five al termine delle serate, la classifica provvisoria generale verrà data solo all'inizio della serata finale

12:49

Prima di Amadeus parla il sindaco di Sanremo

Prima di Sanremo parla il sindaco di Sanremo: "Mai vista la città così frizzante"

12:47

Amadeus e la battuta sulle luci di Paola Ferrari

Risate in sala stampa per la battuta di Amadeus: "Ho le lenti a contatto - dice rivolto ai giornalisti presenti in conferenza - ma cerco di riconoscervi uno per uno perché ho delle luci contro tipo quelle di Paola Ferrari, che saluto e che è un'amica". QUI TUTTO IL RACCONTO

12:39

Amadeus: "Rosa Chemical non darà baci a nessuno"

Amadeus parla del Suzuki Stage e si conclude una battuta: "Mercoledì ci sarà Rosa Chemical che non darà baci a nessuno". Il riferimento è al bacio dello scorso anno con Fedez che fece scalpore e provocò la reazione di Chiara Ferragni. RILEGGI COSA SUCCESSE LO SCORSO ANNO

12:36

Totti con Noemi in Costa Azzurra, andrà a Sanremo?

Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi sono stati avvistati tra Nizza e Montecarlo: Sanremo in vista? LEGGI GLI AGGIORNAMENTI

12:35

Inizia adesso la conferenza di Amadeus

Inizia adesso la conferenza di Amadeus che, come prima cosa, ringrazia gli sponsor che hanno investito su Sanremo

12:21

Amadeus in conferenza, dove si svolge

La conferenza di Sanremo è nel Roof del teatro Ariston, chiuso nel periodo del Covid

12:15

Anche Coca Cola tra gli sponsor: niente spot con Chiara Ferragni?

Tra gli sponsor del Festival c'è anche Coca Cola. La notizia era emersa nelle scorse settimane visto che Cola Cola aveva previsto, secondo le indiscrezioni, uno spot con Chiara Ferragni che, però, non dovrebbe andare in onda. QUI I DETTAGLI

12:14

Iniziata la conferenza di Rai Pubblicità

Inizia la conferenza di Rai Pubblicità: si parla degli sponsor e degli introiti di Sanremo

12:08

Sanremo 2024, tutte le novità sul regolamento

QUI tutte le novità sul regolamento di Sanremo

12:00

Fiorello e Amadeus show all'alba

Stamattina, intanto, Fiorello e Amadeus hanno sfilato all'alba, con la musica, per le vie di Sanremo in una sorta di festa di paese unita al karaoke

11:56

Conferenza Amadeus, tocca prima a Rai Pubblicità

Amadeus parlerà alle 12.30. Prima, alle 12, ci sarà Rai Pubblicità. Poi spazio al conduttore e direttore artistico di Sanremo insieme al direttore dell’intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.

11:50

Tra poco la conferenza di Amadeus

Tra poco, alle 12.30, la conferenza stampa di Amadeus, la prima della settimana di Sanremo

Sanremo, Roof Teatro Ariston