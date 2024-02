Chi sono i conduttori della prima serata del Festival Sanremo 2024

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2024, in scena dal 6 al 10 febbraio. Direttore artistico e conduttore della kermesse musicale è ancora una volta, per il quinto anno consecutivo, Amadeus. Per la serata d'esordio della 74esima edizione, il presentatore Rai ha scelto come co-conduttore Marco Mengoni, vincitore dell'evento nel 2013 e nel 2023 prima con L'essenziale e poi con Due vite. L’inizio della kermesse è previsto per le 20.40, appena finito il Tg1, e non finirà prima delle 2 di notte.