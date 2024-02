"Amadeus imita Gatti": il mistero sulla scaletta che infiamma Sanremo 2024

Immaginate la scena: Amadeus che, in piena prima serata di Sanremo, abbandone le giacche per indossare la maglia di Gatti. difensore della Juventus che con il suo autogol ha regalato la vittoria all'Inter domenica sera. Una scaletta, con tanto di foto, che circola in rete, ma che sembra chiaramente fake. Da Sanremo arrivano smentite, anche se nel pomeriggio molti si sono fatti la domanda: davvero Amadeus farà una cosa del genere? Per quanto interista, sembra difficile, se non impossibile, che derida così un giocatore avversario.