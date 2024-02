Diretta Inter-Juve: segui la partita di oggi LIVE

A San Siro va in scena il big match di giornata. E che big match. Si affrontano Inter e Juve, la prima e la seconda in classifica. I nerazzurri sono in testa con un punto di vantaggio sui bianconeri, che hanno una partita in più. Non sarà una sfida decisiva, ma sicuramente i punti in palio sono pesantissimi. Segui gli aggiornamenti in diretta.