Inter, Inzaghi: "Juve dominata, Sommer riposato. Ma è lunga..."

MILANO - Basta un autogol di Gatti all'Inter per vincere lo scontro diretto contro la Juve e volare a +4 in classifica con una partita da recuperare, dando uno strappo nella corsa scudetto. A Dazn, nel post partita, Simone Inzaghi ha fatto i complimenti alla squadra dopo la sfida vinta: "Ci siamo presi una vittoria strameritata e voluta con forza. Siamo molto contenti, ma è una tappa di un lungo percorso. Juve e Milan non molleranno di un centimetro".