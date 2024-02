Chi veste Amadeus a Sanremo 2024: retroscena su stilista e colori vietati

Amadeus resta fedele al suo look per il Festival di Sanremo 2024. La sua costumista di fiducia, Maria Sabato, ha svelato che per il quinto anno consecutivo il conduttore Rai ha optato per lo stile Gai Mattiolo. Il direttore artistico della kermesse musicale sfoggerà due outfit diversi ogni sera: dieci completi divisi in cinque serate. "Sui look iniziamo a lavorarci da novembre essendo tutti abiti custom made realizzati appositamente per l'occasione. Le camicie le facciamo fare su misura artigianalmente da una camiciaia, anche le scarpe le faccio fare da un artigiano marchigiano e sono fatte su misura con delle particolari attenzioni. Anche perché sai stare dentro un paio di scarpe per ore e ore, se non sono fatte ad hoc e non ti sono comode ti possono martellare il cervello".