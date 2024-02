Sanremo, Di Lorenzo tifa Geolier: "Io, il Napoli e la città siamo con te"

L'attesa per l'inizio del Festival di Sanremo è finita. Manca pochissimo e poi si alzerà il sipario dell' Ariston con i trenta big in gara pronti a salire e a stupire sul palco. Tra gli artisti in gara ci sarà anche Geolier con la sua ‘I p' me, tu p' te’.

Geolier, il messaggio del Napoli e di Di Lorenzo

Tra chi è pronto a sostenere l'artista c'è anche il Napoli calcio che, proprio con il cantante ha stretto una collaborazione appositamente per Sanremo. In occasione della prima serata il capitano Di Lorenzo ha voluto fare a Geolier il personale augurio: "Ciao guaglio. Ci tenevo a mandarti questo video per dirti che io, la squadra e la città saremo davanti alla tv per fare il tifo per te. Mi sono messo anche la maglia sperando che porti bene. Un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando spacca tutto e sempre forza Napoli. Si 'o chiu fort", questo il messaggio postato sui canali ufficiali del club.