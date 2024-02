Sanremo, Geolier svela: "Ecco cosa penso del Napoli quest'anno"

Il concerto al Maradona

In conclusione, sul concerto in programma allo stadio Maradona il prossimo 23 giugno: "Esibirsi lì è qualcosa di non qualificabile come emozioni. Mi sto preparando, a Napoli sto a casa mia. A Sanremo dopo l'ultima nota di ogni canzone penso che tutta la città esulti come con un gol".