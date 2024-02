Zielinski miglior giocatore polacco: i complimenti social del Napoli

Piotr Zielinski è stato eletto miglior giocatore polacco del 2023. A ritirare il premio è stato suo padre che ha anche ufficializzato il suo addio al Napoli rivelando che il suo futuro sarà ancora in Italia. L'Inter lo aspetta a giugno a parametro zero, intanto Zielinski vuole concludere nel migliore dei modi la sua avventura al Napoli nella sua ottava e ultima stagione in azzurro.