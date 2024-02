Fantasanremo 2024 prima puntata: botto Fiorella Mannoia, malus Sangiovanni

FantaSanremo 2024 prima serata: bonus per Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia ha subito conquistato al FantaSanremo 5 punti bonus: la cantante si è presentata scalza, sfoggiando un lungo abito in pizzo bianco. Ha inoltre conquistato altri dieci punti per aver donato i fiori al direttore d'orchestra. Bene anche La Sad, con 15 punti con l'ombelico e capezzoli in bella vista sul palco dell'Ariston. Ombelico in vista pure per Ghali: +15 per il rapper.