Fiorello sbarca a Sanremo: il riferimento del mantello è a Chiara Ferragni

Breve incursione di Fiorello alla prima serata del Festival di Sanremo 2024. Amadeus ha annunciato un collegamento "comunale": "Per la prima volta, in 74 anni di Sanremo, il Teatro Ariston ha il suo Aristonello!". È così apparsa la scritta: "Ama, pensati libero: è l’ultimo". Un chiaro riferimento al mantello "pensati libera", sfoggiato un anno fa da Chiara Ferragni. Ma anche una frecciata ad Ama, che ha assicurato che questo sarà il suo ultimo Festival. Fiorello ha poi aggiunto: "Per fare questo inizio, abbiamo usato il budget di una puntata di BellaMa’! (riferendosi alla trasmissione di Pierluigi Diaco, in onda su Rai2, ndr)". Non è tardata ad arrivare la risposta dell'imprenditrice digitale...