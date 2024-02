Sanremo 2024, perché Annalisa non è scesa dalle scale dell'Ariston

Annalisa è incinta? È quello che molti si stanno chiedendo dopo l'esibizione della cantante alla prima serata del Festival di Sanremo 2024. L'ex di Amici è stata l'unica artista in gara a non scendere la scalinata dell'Ariston: una scelta che ha sorpreso tutti, anche il conduttore e direttore artistico Amadeus. Inoltre molti utenti hanno notato sul web un pancino sospetto della Scarrone. La diretta interessata non ha commentato i rumors ma in una storia su Instagram un dettaglio importante non è sfuggito ai fan più attenti...

Sanremo, Annalisa è incinta? Il dettaglio su Instagram Dopo la sua performance a Sanremo 2024, Annalisa si è recata in un ristorante della città dei fiori per cenare con i suoi collaboratori. Nel filmato condiviso da Nali, l'artista sorseggia un calice di vino bianco e, com'è risaputo, a una donna in gravidanza è sconsigliato bere alcol. Dunque, è probabile che la Scarrone abbia rinunciato alle scale per una questione di comodità: come da regolamento, la discesa della scalinata non è infatti un obbligo per gli artisti in gara.

Sanremo, Annalisa e i gossip sulla gravidanza Non è la prima volta che si parla di una gravidanza per Annalisa. La scorsa estate la Scarrone è convolata a nozze in gran segreto. I gossip sulla sua vita privata l'hanno infastidita e non poco. "È una cosa delicata. E non è scontato che tutti facciano le stesse scelte. Tra l’altro possono anche esserci dei retroscena complicati. Ci vorrebbe un po’ di tatto. Io un figlio lo vorrei, ma per ora non è ancora successo. Se arriverà sarò contenta. Ma soprattutto sarò io a dirlo".

