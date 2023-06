Annalisa si è sposata: chi è il marito, tutto sul matrimonio segreto

Tanti auguri Annalisa! La cantante del momento - da mesi in cima alle hit parade con Bellissima e Mon Amour - è convolata a nozze in gran segreto. La Scarrone ha detto sì a Francesco Muglia, dopo circa tre anni di relazione. Le nozze erano previste l'1 luglio a Tellaro, borgo di Lerici in Liguria, ma la coppia ha spiazzato tutti unendosi con rito religioso due giorni prima nella città San Francesco. All'evento hanno partecipato pochi amici intimi e familiari.