Sanremo 2024, bufera social su Amadeus e Brignone: “Ignorata Sofia Goggia”

Poggia di critiche social per Amadeus e Brignone. Il motivo? Il mancato saluto alla collega Goggia, tra l'altro vittima di un grave infortunio in allenamento. Sul gobbo era passata la frase che Brignone avrebbe dovuto dire alla collega ma "esigenze televisione", come ha spiegato la manager della sciatrice, hanno compresso il suo intervento sul palco di Sanremo. I social però non hanno mandato giù la dimenticanza. Alcuni hanno ricordato la loro rivalità, altri hanno detto che Amadeus sarebbe dovuto intervenire mandando un in bocca al lupo alla Goggia. "Cara Brignone, un saluto alla Goggia era doveroso. Un'occasione persa. Peccato", è uno dei tanti commenti apparsi su X.