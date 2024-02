Annalisa incinta a Sanremo 2024? Lei chiarisce il mistero

Grandissimo successo per Annalisa nella prima serata del Festival di Sanremo 2024 . La cantante ha stupito tutti con il suo abito e si è classificata terza con la sua "Sinceramente". Ha fatto discutere, però, un dettaglio sulla sua esibizione. L'ex di Amici è infatti stata l'unica artista in gara a non scendere la scalinata dell'Ariston: una scelta che ha sorpreso tutti, anche il conduttore e direttore artistico Amadeus . Inoltre molti utenti hanno notato sul web un pancino sospetto che ha alimentato dubbi su una possibile gravidanza .

Annalisa incinta? Ecco la verità

A svelare il mistero è stata la stessa Annalisa, che al Corriere della Sera ha risposto ridendo: "Incinta? Addirittura? No, non sono incinta". Sulla mancata discesa dalle scale ha dunque svelato: "Questa roba raga, quando sarò incinta, sarò io a dirla ovviamente! Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un‘esperienza bellissima... neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice".