Sanremo 2024, pagelle seconda serata: Travolta Paperino, Annalisa travolge tutti

La canzone è bella, lui è bravissimo. Se non fosse per i colpi di sole sbagliati sarebbe perfetto. Ma non tutti possono avere la giusta dose di biondo, soprattutto se finto.

Bigmama: 5. Perché?

Sembra capitata quasi per caso sul palco. Il look sovrasta la canzone ed è un peccato, lei non sembra, ancora, né carne né pesce.

Giorgia: 6.5. Anzi 7, per la forza di dire no

Quando canta è uno spettacolo, l'acconciatura non le dona, sul palco si applica, ma non incide come Mengoni la prima sera. Emoziona quando racconta delle occasioni perse da ragazzina per futili motivi: poteva fare il salto, non c'è riuscita. E la cosa bella è che a 50 anni non se ne pente.