John Travolta con Diletta Leotta, sorpresa dopo il Festival: cos'hanno fatto

VENTIMIGLIA - "Che emozione!!! Oggi ho avuto l’onore di accogliere John Travolta e Diletta Leotta a Ventimiglia ". Così il sindaco della località ligure, Flavio Di Muro , ha esternato tutta la sua felicità - con un post su Facebook - per la presenza del celebre attore statunitense e della conduttrice dopo la seconda serata del Festival di Sanremo .

Travolta e Leotta a Ventimiglia: il motivo

I due hanno raggiunto Ventimiglia per la "registrazione di uno spot", scrive il sindaco Di Muro sul proprio profilo, raccontando anche un particolare aneddoto: "John ha subito rivolto un apprezzamento per la nostra città, esclamando “It’a a beautiful city!” e fatto i complimenti per il nostro teatro. Una visita, seppur breve, che ci riempie di orgoglio".