Bufera su John Travolta a Sanremo: “Imbarazzante”. Spunta il retroscena delle scarpe

SANREMO - No, al pubblico social il siparietto sanremese con John Travolta non è piaciuto affatto. Il divo americano, famoso per i suoi balletti cinematografici con La febbre del sabato sera, Grease e Pulp Fiction si è ritrovato in mezzo alla ‘qua qua dance’ con Fiorello e Amadeus. “Un momento davvero imbarazzante”, scrivono sui social. E ovviamente viene tirato in ballo il cachet. Chi ha pagato Travolta per questa sua performance al limite del ridicolo? La domanda da Twitter a Facebook passando per Instagram è sempre la stessa.