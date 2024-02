La Sad come Piero Pelù: durante l'esibizione del gruppo, il cantante Theo, è sceso in platea e durante la canzone ha preso in prestito la borsa dell'influencer Giulia Salemi. Nonostante fosse l'una di notte i social sono impazziti, anche perché sembrava che Giulia, protagonista di un'indiscrezione hot, non fosse molto convinta di voler cedere la sua preziosa - e griffata - borsa.