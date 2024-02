"A Sanremo gemiti e urla di piacere: spettacolo bollente per la famosa coppia"

Un gossip bollente arriva dal Festival di Sanremo 2024. Stando a quanto riporta Dagospia, " gemiti, sospiri, urla di piacere e un gran frastuono rimbombavano l'altra notte ad uno dei piani del lussuoso Miramare Hotel di Sanremo. Gira voce che provenissero dalla suite della coppia più social della città dei fiori: quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Provenivano dalla loro stanza o da una di quelle confinanti? Il mistero, e non solo, si ingrossa!".

Perché Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono a Sanremo 2024

Pierpaolo Pretelli è a Sanremo 2024 come inviato de La vita in diretta. Giulia Salemi è stata invece scelta come inviata social di Tv Sorrisi e Canzoni. La coppia, legata dal 2020 grazie al Grande Fratello Vip, ha così unito l'utile al dilettevole. I due sono molto legati nonostante le recenti voci di crisi.