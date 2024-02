Sangiovanni discute con la mamma di una fan in lacrime, poi si scusa: cosa è successo

SANREMO - Un Sangiovanni diverso, maturo, che non ha paura di dire la sua. Il cantante, in gara a Sanremo con il brano 'Finiscimi', è stato protagonista di una vicenda per la quale ha voluto chiedere pubblicamente scusa alla mamma di una sua fan. La ragazza è infatti scoppiata a piangere dall'emozione vedendolo, lui l'ha abbracciata ma ha chiesto alla mamma della ragazza di non fare video.