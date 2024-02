Sanremo, "Sinner che salvata!". Jannik vincitore sui social dopo la bufera John Travolta

Brignone e la frase di Amadeus

Nella prima serata del Festival di Sanremo, l’ospite sportiva, oltre alla sorpresa Zlatan Ibrahimovic, era stata Federica Brignone. “Gli impegni non ti mancano, ma hai trovato il tempo per venirci a trovare". Così l’aveva ringraziata Amadeus e in molti ci avevano visto una stoccata a Sinner. Jannik ha saltato il torneo di Marsiglia, in concomitanza con Sanremo e all’inizio molti avevano pensato che la scelta fosse stata fatta per partecipare al Festival. Anche lì c’erano state polemiche con l’organizzazione del torneo che aveva scritto “Ci snobba”, salvo poi cancellare il post. Sinner ha chiarito la sua scelta: vuole allenarsi bene per continuare la scalata al top. “Farò il tifo da casa”, il suo modo educato per sfilarsi dopo l’invito pubblico di Amadeus.