Sinner, è ufficiale: ha detto no a Sanremo. "Vi spiego il motivo"

Sinner l’antidivo dice no a Sanremo . Era nell’aria, ora è arrivata la risposta ufficiale: "Faccio il tifo da casa. È un evento bello, però sto facendo due giorni qua a Roma per me, ma poi tornerò a lavorare, è quello che mi piace fare, quindi non andrò a Sanremo”.

“Caro Jannik, quando ti ho invitato l’ho fatto con il cuore pensando di interpretare il desiderio di milioni di italiani. Certamente non immaginavo questo rumore e non volevo metterti in imbarazzo, Sanremo deve includere e non escludere. Qualcuno ti sconsiglia di venire... ma la cosa importante è la tua serenità. Se deciderai di non venire lo capirò, l’importante è che ti dedichi al tennis. Noi siamo dispiaciuti ma non cambia nulla: faremo sempre un gran tifo per te". La Premier Meloni aveva sondato il terreno ieri pomeriggio durante l’incontro istituzionale privato a Palazzo Chigi, ma Sinner aveva risposto elegantemente: “Mi devo allenare”.

La protezione di Binaghi

A proteggerlo dall’eccessiva esposizione mediatica, c’è anche il presidente della Fitp Angelo Binaghi: “Sì, anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe partecipare - ha confermato - ma sarebbe una delusione se ci andasse. Parlo contro i miei interessi perché sarebbe una grande promozione per noi. Sinner però va protetto da tutti: da dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da Sanremo. Mi ci metto io a petto nudo se serve. Se tutti insieme vogliamo scrivere una storia diversa dobbiamo proteggerlo”.

Sinner e Sanremo, il forfait a Malaga non c'entra

Il forfait di Sinner a Malaga qualcuno lo ha legato al Festival, ma non c’entra nulla: Jannik deve recuperare le energie e scegliere bene i tornei dove presentarsi al top per vincere altri titoli e scalare la classifica. Magari nel 2024 potrebbe diventare numero uno.