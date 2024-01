Sinner a Sanremo, il nuovo video di Amadeus: "Capirò se non vorrai venire"

Sinner a Sanremo? L'invito di Amadeus divide

Il suo forfait all'Atp 250 di Marsiglia, annunciato con tanto di 'gaffe' dagli organizzatori del torneo che è in calendario proprio nei giorni della storica kermesse musicale, sembrava un indizio. E mentre Sinner continua a riflettere senza sbilanciarsi sull'argomento, il presidente della federtennis Binaghi gli ha indirettamente consigliato di non andare: "Va protetto" ha detto il numero 1 della Fitp a proposito del 22enne altoatesino, n.4 al mondo. Ecco così che a smorzare ogni focolaio di polemica ci ha pensato di nuovo Amadeus, direttore artistico del Festival che ha cercato di alleggerire la pressione su Sinner attraverso un nuovo video messaggio andato in onda sul Tg1 di oggi (martedì 30 gennaio).

Il nuovo messaggio di Amadeus a Sinner

"Messaggio per Jannik Sinner- ha detto Amadeus -: caro Jannik quando ti ho invitato a Sanremo l'ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito. Sanremo deve includere non deve dividere. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo. La cosa importante è la tua serenità e la tua tranquillità e naturalmente non volevo metterti in imbarazzo. Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò. È importante che tu ti dedichi al tennis. Naturalmente noi di Sanremo siamo dispiaciuti ma non cambia nulla faremo sempre un gran tifo per te perché sei un vero orgoglio italiano. Caro Jannik solo una richiesta - ha concluso il direttore artistico del Festrival -: guarda Sanremo e fai il tifo per noi. Ciao".