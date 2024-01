Sinner-Sanremo, Binaghi: “Se andasse sarebbe una delusione”

ROMA - Jannik Sinner uomo del momento. E da Sanremo, Amadeus, gli fa la corte per portarlo sul palco del Festival come ospite speciale. Il campione azzurro, fresco vincitore dell’Australian Open, non ha ancora sciolto le riserve sulla sua apparizione alla kermesse. E Angelo Binaghi, presidente della Fitp, dice la sua sulla questione a margine della presentazione del Report Sport 2023 al Foro Italico: “Se Jannik andasse a Sanremo sarebbe una delusione, ne sarei meravigliato. Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi. Anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe andare, ma va protetto da tutti: dai dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da Sanremo. Se tutti insieme vogliamo scrivere una storia diversa, dobbiamo proteggerlo”.