Sinner sbarca a Roma: tutti gli appuntamenti dei prossimi giorni

Sinner è arrivato a Roma, alle 12.31 è stato accolto agli arrivi di Fiumicino dai tifosi in festa. L'eroe degli Australian Open è in Italia, atterrato nella Capitale con un volo partito ieri notte da Melbourne che ha fatto scalo a Dubai. Felpa nera, borsa rossa da tennis sulle spalle, ovviamente stanco dopo più di venti ore di volo, ma sereno. Jannik ha salutato e ha regalato un bel sorriso ai fan che lo hanno salutato e hanno scattato qualche foto. La sua apparizione in pubblico però è durata poco, Sinner ha lasciato l'aeroporto e adesso è atteso da una fitta agenda nei prossimi due giorni in cui si tratterrà a Roma.

Oggi Sinner a Palazzo Chigi, giovedì al Quirinale Oggi pomeriggio andrà a Palazzo Chigi per un incontro privato con la Premier Giorgia Meloni fissato alle 15.45. Domani è prevista una conferenza stampa con il presidente Angelo Binaghi nella nuova sede della Fitp. Poi Jannik farà uno shooting fotografico in un luogo suggestivo di Roma ancora da definire, probabilmente al Colosseo. Giovedì l'incontro al Quirinale con il presidente Mattarella e gli altri eroi della Coppa Davis: un evento che era previsto il 21 dicembre scorso, ma che è slittato per gli impegni internazionali dei tennisti.

Al Quirinale Sinner farà anche un discorso: "Ancora non l'ho preparato", aveva detto con la sua classica spontaneità il giorno dopo l'impresa a Melbourne. Dopo la due giorni romana Sinner avrà qualche giorno di riposo: Jannik ha cancellato la partecipazione al torneo di Marsiglia, in programma dal 5 all'11 febbraio, facendo storcere il naso agli organizzatori francesi, protagonisti di una gaffe sui social. Si parla tanto di una sua partecipazione al Festival di Sanremo, ma non c'è ancora nulla di ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA