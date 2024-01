Sinner "snobba" Marsiglia: la gaffe dell'organizzazione che cancella subito il post

Sinner a Sanremo

Jannik ha già messo le mani avanti: «Non so se andrò, non ne ho idea. Conoscendomi, non ci vado. Ballare, cantare, non sono cose che fanno per me». Amadeus incassa ma per l’altoatesino l’invito ufficiale arriva a mezzo del Tg1: «Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente il mio invito per venire al Festival. Non devi cantare, non devi ballare. Devi solo prenderti la standing ovation del pubblico di Sanremo e di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi». In attesa del Festival, i tifosi possono ringraziare Maria Sharapova, che sui social ha pubblicato un video dove lei e Jannik ballano sulle note di “Rockin' Around The Christmas Tree”. L’ex campionessa russa ha conosciuto l’azzurro nel periodo che hanno condiviso al Piatti Tennis Center.

I programmi di Sinner

Tornando al tennis giocato, priorità assoluta di Sinner e il suo team, è chiaro che la cancellazione da Marsiglia non abbia niente a che vedere con il Festival, che al massimo potrà essere solo una conseguenza. Già lo scorso anno a cavallo tra la vittoria a Montpellier e la finale a Rotterdam, Jannik rinunciò a Marsiglia all’ultimo momento per la febbre. Questa volta la volontà è di farsi trovare pronto in una fase delicata della stagione, che per lui ripartirà dunque con la rassegna sul veloce indoor di Rotterdam (10-18 febbraio). A marzo l’immancabile appuntamento con il Sunshine Swing: il susseguirsi dei Masters 1000 di Indian Wells e di Miami, che a stretto giro saranno seguiti dalla primavera del rosso e da uno scandirsi incessante di tornei in quello che è anche anno Olimpico. Ogni settimana senza eventi sarà una finestra da cogliere per perfezionarsi. Questa è la direzione giusta, confermata dalla decisione vincente di non giocare match ufficiali prima dell’Australian Open per allungare la preparazione invernale. Una scelta audace, subito premiata dai risultati.