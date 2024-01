Sinner, l'omaggio di Sharapova è esilarante: "Sapevo che ti saresti pentito"

Sinner, l'omaggio di Sharapova è tutto da ridere

Dopo l'incredibile impresa australiana di Sinner infatti, la campionessa russa ha rispolverato un vecchio video di auguri natalizi, risalente al dicembre del 2019, in cui la 'strana coppia' si esibiva ballando e cantando sulle note di 'Rockin' Around the Christmas Tree', brano musicale reso celebre negli anni '50 da Brenda Lee. "Sapevo che un giorno ti saresti pentito di questo” ha scritto Sharapova in una storia Instagram a corredo del video. E dopo alcune emoji di risate i complimenti: "Congratulazioni campione: pazienza, equilibrio e classe".

Papa Francesco applaude Sinner: "Complimenti all'Italia per la vittoria di Jannik"

L'invito di Amadeus a Sinner per Sanremo

Sinner intanto è stato invitato pubblicamente al Festival di Sanremo da Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse che in passato ha ospitato sul palco dell'Ariston altri tennisti come Novak Djokovic e Matteo Berrettini. "Sanremo si ama - ha detto il presentatore sulla sua pagina Instagram citando lo slogan di questa edizione -, Jannik Sinner si ama. Questo messaggio è per te. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente il mio invito per venire al Festival. Non devi cantare, non devi ballare - ha assicurato Amadeus -. Devi solo prenderti la standing ovation del pubblico di Sanremo e di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere applaudito a Sanremo. Ciao Jannik, sei il numero 1".